Auf dem "reißenden Strom flussabwärts" – 8. KanuFunRegatta in Greiz

Am 1. Juli findet zum achten Mal die KanuFunRegatta auf der Weißen Elster in Greiz statt.

Das Spaß-Boot-Rennen ist ein Spektakel für die ganze Familie mit DJ und Musik, Rahmenprogramm und Verpflegung am "Greizer Elsterstrand". Die Veranstalter IG "Greizer Neustadt"e.V. und die Greizer Vereinsbrauerei stellen die Kanus am Start bereit und dann geht es auf dem "reißenden Fluss" stromabwärts bis zum Ziel am Parkplatz Elsterufer.Mitmachen kann hier jeder – ohne Voranmeldung. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Die besondere Attraktion im Programm: Neben den bekannt eindrucksvollen Bootsmanövern mit den Kanus werden sich wieder zusätzlich originelle Eigenbau-Wasserfahrzeuge flussabwärts kämpfen. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Das kreative Outfit von Mobil und Besatzung stehen für die Prämierung im Vordergrund. Anmeldungen sind hierfür beim Neustadtverein möglich.Weitere Informationen über IG Greizer Neustadt e.V. oder telefonisch 0171 / 53 47 000.