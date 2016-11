Auftakt zur 5. Jahreszeit: In Greiz wird wieder das Rathaus gestürmt

Am 11.11. beginnt die „Fünfte Jahreszeit“. In Greiz ist das bereits die 40. Närrische Saison!

Keine Frage, auch ihre Jubiläumssaison eröffnet die Greizer Faschingsgesellschaft (GFG) mit der traditionellen Rathauserstürmung. Dazu lädt die GFG am Freitagvormittag, den 11. 11., auf den Greizer Markt ein. Hier wird ab 10.30 Uhr schon mal bestens für Speis und Trank gesorgt, bevor die Närrinnen und Narren mit kräftiger Unterstützung der Bevölkerung versuchen, um 11.11 Uhr den Rathausschlüssel vom Bürgermeister zu erobern. Das dürfte doch zum Auftakt der 40. Saison auch gelingen!Am Samstag dann, den 12. November, geht in der Kurt-Rödel-Halle die erste Jubiläumsgala über die Bühne. Einlass dazu ist ab 18.30 Uhr, die Gala beginnt um 19.30 Uhr. Neben einer rund zweistündigen Show mit Programmteilen aus vergangenen Zeiten sorgt die Diskothek der GFG für die richtige Stimmung zum Jubiläum. Tickets gibt‘s im Vorverkauf noch bis zum bis 12. November im Friseur-Kosmetik-Nagelstudio Schwabe in der Reichenbacher Straße 46 und in der Gravurwerkstatt Uta Schlange am Greizer Markt 15. Auch über die GFG-Kartenhotline 03661/407267 können bis Samstag Karten geordert werden. Über diese Hotline können dann auch ab dem 1. Dezember Karten für die Hauptsaison 2017 bestellt werden.