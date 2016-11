Bernsgrün feiert Kirmes mit Tanz und Gottesdienst

Am kommenden Wochenende feiert Bernsgrün das Kirchweihfest. Dazu lädt die Feuerwehr-Schalmeienkapelle Bernsgrün e.V. am Samstag, dem 12. November 2016, zum Kirmestanz in den Kultursaal des Bürgerhauses „Zum Roß“ herzlich ein. Ab 19.30 Uhr spielen die Musiker mit ihren Schalmeien zünftig auf, bevor ab 20.30 Uhr die Kapelle „Great Jokers“ Tanzmusik präsentiert.

Am Sonntag, 13.11.2016, findet dann um 10.30 Uhr der Kirchweihgottesdienst in der Bernsgrüner Kirche statt.