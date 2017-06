Brunnenfest in Schönbrunn am 9. Juli 2017

Musik, Traktoren, gute Laune

Der Feuerwehrverein Schönbrunn lädt in zwei Wochen, am 9. Juli 2017, zum inzwischenundin den Ort ein.Ein Besuch in Schönbrunn lohnt sich dann auf jeden Fall. Schließlich haben die Veranstalter keine Mühen gescheut, um ein spannendes Programm zusammenzustellen.8.30 Uhr Zeltgottesdienst10 Uhr: Anreise der „Dieselrösser und Ackergäule“und Frühschoppen mit den „Weißen-steiner Musikanten“12 Uhr: Mittagessen aus dem Suppentopf13 Uhr: Präsentation der ausgestellten Traktoren14 Uhr: Kaffee und KuchenEs spielen die „Weißensteiner Musikanten“Spiele und Spaß für die KinderRoster und BrätelDas sollte man sich nicht entgehen lassen.Daniel Dreckmann