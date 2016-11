DAK bietet sich wieder als Sammelpunkt an

Weihnachten steht vor der Tür und auch dieses Jahr soll wieder den Kindern, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, eine Freude gemacht werden. Die DAK Gesundheit unterstützt auch in diesem Jahr die Aktion „Weihnachtliche Hoffnungspäckchen für Brest“ zugunsten krebskranker Kinder in Weißrussland. Bis zum 14. Dezember können weihnachtlich verpackte Schuhkartons, mit Spiel- und Schulsachen, Kosmetik, Kleidung und Süßigkeiten, bei uns in der DAK Geschäftsstelle Greiz, Marienstraße 1-5 abgegeben werden. Die Aufschrift, mit dem Vermerk, ob das Geschenk für einen Jungen oder ein Mädchen ist, und die Altersangabe wäre wünschenswert. Neutrale Päckchen für Jungen oder Mädchen würden das verschenken erleichtern. Weitere Infos unter 03661 – 443990.