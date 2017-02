Den Fasching in Pausa, den muss man erleben, denn zuhause hält es da keinen - Ausverkaufte Gala-Abende zur 32. Saison des FCP

Jens Glintschert und Pauline Haase mit dem Lied „Schön ist es auf der Welt zu sein“, Hartmut Wagner und Christoph Birkholz als Onkel und Patenkind auf Wanderschaft, Gabi und Jessica Goller mit André Dinger in den Rollen vom Baby bis zur Oma Elsa, Gesangseinlagen u.a. von Reiner Pätz und Sven Gerold, Marina Haas und Uwe Goller als Marianne und Michael und den FCP-Ministern, die den fehlenden Bauamtsleiter im Pausaer Rathaus, den Bahnhof ohne haltenden Zug und weitere aktuelle „Problemchen“ in der Stadt zum Ausdruck brachten. Tanzauftritte der „Bodyshaker“ und dem FC-Ballett in tollen Kostümen und zu flotten Rhythmen erfreuten ebenso alle Anwesenden. Zu den absoluten sehens- und hörenswerten Höhepunkten zählten die FCP-Damen mit ihrer Reise im Fixbus durch Europa sowie das FCP-Männerballett.