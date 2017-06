Deutscher Mühlentag an der Windmühle Syrau

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach…

Bei uns muss es eigentlich heißen: Es knarrt die Mühle im frischen Wind – sofern er denn ordentlich pustet am Deutschen Mühlentag, dem 05.06. 2017 an der Windmühle in Syrau.

An der einzigen Turmholländermühle des Vogtlandes laden die Mühlenfreunde und die Gemeinde Rosenbach/ Vogtl. ab 10.00 Uhr zu einem abwechslungsreichen Tag mit vielen AHA – Effekten zum Thema Mühlentechnik und Geschichten dazu ein.

Wie wird aus Korn Brot? – Auch die kulinarischen Leckerbissen kommen nicht zu kurz. Der Duft von frisch gebackenem Brot aus dem Holzofen der Bäckerei Jürgens aus Ellefeld, Rostern vom Grill und frischen Pilzpuffern made by Schellenberg aus Kobitzschwalde wird um die Nase wehen. Am rauschenden Mühlrad vorbei, können Wanderlustige am Müllerburschenweg die „Teichmühle“ in Leubnitz oder weiter „Connys Bauernstube“ (die ehem. Papiermühle) besuchen, um gestärkt weiter durch´s Mühlenviertel bis zur Staudtenmühle bei Thossen zu wandern.

Apropos: auch unser Müllerbursche wandert am Deutschen Mühlentag. In diesem Jahr möchte er unsere Besucher von der Mündung der Syra bis zur Quelle bei Syrau und zur Windmühle führen. Treffpunkt dafür ist 9.00 Uhr am Plauener Stadtstrand, Neustadtplatz, Anmeldungen bitte bei Ralf Schiller, 03741/ 137976 oder personal_expert@ymail.com

Also: Frisch auf und Glück zu! im Vogtländischen Mühlenviertel & Gebiet um den Burgstein