Die fünfte Jahreszeit hat begonnen - Zeulenroda Karpfen blau Helau

In Zeulenroda hat um 11.11 Uhr die närrische Zeit begonnen. Nach einer neunmonatigen Durststrecke stießen die Karnevalisten am Samstag auf dem Marktplatz bei nasskaltem Wetter auf die fünfte Jahreszeit an. Dort nahm das junge Prinzenpaar den Rathaus-Schlüssel aus den Händen von Bürgermeister Dieter Weinlich entgegen. Danach feierten mehrere hundert närrische Menschen ausgelassen und friedlich den Start in die 5. Jahreszeit.Die Faschingssaison dauert diesmal bis zum 1. März 2017, dann ist Aschermittwoch.Karpfen blau Helau