Ehrenamtliche Helfer gesucht in der Freiwilligenagentur Greiz

Die Freiwilligenagentur, die der Verband für Behinderte Greiz e. V. ins Leben gerufen hat, koordiniert gegenwärtig Besuchsdienste und Hilfe für sozial eingeschränkte Menschen wegen ihres Alters, ihrer Krankheit oder Behinderung.



Wir suchen freiwillige Helfer, die sich bereit erklären anderen Menschen ehrenamtlich Hilfe und Unterstützung zu geben.



Alleingelassene sollen besucht, und den Bedürftigen eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden. Sie wollen mit diesen Menschen Gespräche führen, Zeitung vorlesen oder sie einfach auf Spaziergängen begleiten, dann sind Sie bei uns richtig.



Insbesondere für einen kräftigen Mann (Ende 50) aus Greiz, der seit geraumer Zeit auf den Rollstuhl angewiesen ist, suchen wir einen männlichen Helfer, der diesen aus seiner Isolation herausholt.



Wenn Sie sich angesprochen fühlen, eine sinnvolle Aufgabe suchen und sich ehrenamtlich engagieren möchten, dann melden Sie sich bei uns. Ihre Ansprechpartner vor Ort sind:

Frau Bruder, Frau Voigt und Frau Gräfe! Unsere Begegnungsstätte befindet sich in der Altstadtgalerie, Marienstraße 1 – 5, in Greiz. Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben, unter: behindertenverband-greiz@web.de oder rufen an unter Tel.: 03661 63588 an. Gesucht werden vor allem Helfer aus dem Raum Greiz, um Fahrkosten zu vermeiden.