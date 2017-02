Einladung Expertenkreis zu Kundenwünschen für Pedelecs

Am 11. und 12. März 2017 lädt ExtraEnergy zur Stimmabgabe für Pedelecs und E-Bikes in das Landhotel Villa am Gutsweg in Mühltroff ein.

Testsiegel und QFD Methode

Anmeldung

Der Elektrofahrrad Markt unterliegt stetigem Wandel. Neue technische Entwicklungen wecken neue Bedürfnisse. Entsprechend regelmäßig müssen die veränderten Kundenwünsche bei Pedelecs und E-Bikes angepasst werden.Hierzu lädt ExtraEnergy vom 11. bis 12. März 2017 die Fahrradindustrie, bestehend aus Fahrradhändlern, Fahrrad- und Komponentenhersteller sowie Medienvertreter, Testinstitute und Vertreter der Zivilgesellschaft (z.B. Seniorenverbände, Fahrradinitiativen, ...) ein.Im Expertenkreis diskutieren Sie über Zielgruppenmodelle und aktualisieren die Zielgruppen durch Gewichtung der Zielgruppenwünsche. Insbesondere stehen Rahmengrößen für Jugend Pedelecs, die Mindestanzahl an Testrädern bei der Testdurchführung von Sondertests, das maximale Gesamtgewicht von Falt Pedelecs und die QFD (Quality Function Deployment Methode) zur Diskussion.Als Einstieg wird Dr. Dipl.-Phys. Frieder Herb (Konzeption und Strategie ExtraEnergy Test) die Testmethodik erläutern. Im Anschluss informiert Hannes Neupert (1. Vors. ExtraEnergy e.V./Executive Director EnergyBus e.V.) zum aktuellen Test und den Partnern des Tests.Zum Abschluss ist die Diskussion zum Bedarf nach weiteren Zielgruppen vorgesehen. Hier wird die Grundlage dafür gelegt, welche Zielgruppen in zukünftigen Expertenkreisen genau beschrieben werden müssen.Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Der Expertenkreis wird in deutscher Sprache durchgeführt. Anmeldeschluss ist der 3. März 2017. Start ist am 11. März um 10:00 Uhr im Landhotel Villa am Gutsweg in Mühltroff.Mit dem konstant weiterentwickelten Testverfahren hat sich ExtraEnergy e.V. seit 1992 einen Namen als unabhängige Testorganisation bei Kunden und Industrie gemacht. Die Ergebnisse dienen den Verbrauchern als verlässliche Orientierung im Markt und der Industrie nicht zuletzt als Regulator und Innovationsantrieb. Die ExtraEnergy Testsiegel sind dabei sichtbares Zeichen für Qualität.Die Kategorien und Produktgruppen, in denen die Pedelecs oder E-Bikes bewertet werden, repräsentieren verschiedene Anwendungsgebiete und Kundenanforderungen.Den Produktgruppen liegt eine Analyse und daraus folgende Gewichtung von Kundenwünschen zugrunde, die in der Branche einzigartig ist. Für die Analyse und Gewichtung der Kundenwünsche (QFD Methode) findet sich regelmäßig der Expertenkreis zusammen.Bitte klicken Sie auf folgenden Link, um das Anmeldeformular auszufüllen:Ansprechpartner für Rückfragen ist Angela Budde (Redaktion ExtraEnergy.org) unter: Angela.Budde@ExtraEnergy.orgDas ExtraEnergy Team freut sich auf Sie!