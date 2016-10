Exoten hautnah erleben

Greiz - Brunnengasse

Der Ziergeflügel- und Exotenverein Greiz stellt vom 14. Oktober bis zum 16. Oktober 2016 in den Räumen vom Gartenmarkt Schmidt in der Greizer Brunnengasse 14 aus. Die Mitglieder des Vereins präsentieren aus ihren eigenen Zuchtbeständen eine bunt gefiederte Vogelschar, Finken aus zwei Kontinenten, Papageien, Kanarienvögel, verschiedene Sittiche und Zwergpapageien. Die Züchter bieten aus ihren Zuchtbeständen an allen drei Tagen Tiere und ein reichliches Angebot von Futter an. Vereinsvorsitzender Renè Peuckert und erfahrene Züchter stehen zur Beratung über die fachgerechte Tierhaltung bereit.

Die Zufahrt zur Ausstellung mit dem PKW erfolgt von der Bruno-Bergner-Straße über die Zentastraße und Brunnengasse. Ausreichende Parkplätze sind im Hof des Gartenmarktes vorhanden.

Die Ausstellung ist am Freitag, 14. Oktober von 14 – 18 Uhr, am Samstag, 15. Oktober von 10 – 17 Uhr und am Sonntag, 16. Oktober von 10 -17 Uhr geöffnet.

Die Vereinsmitglieder würden sich über regen Besuch zur 50. Ausstellung an den Ausstellungstagen freuen.