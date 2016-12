Familiär und gemütlich: 11. Langenwolschendorfer Weihnachtsmarkt öffnet am 3. Advent seine Pforten

Traditionell am dritten Advent laden die Langenwolschendorfer Vereine – die Sportgemeinschafts-Abteilungen Kickers und Radball, der Lindenclub, die Angler und natürlich der Feuerwehrverein – zum Weihnachtsmarkt auf dem Gemeindeplatz an der Hauptstraße 81 ein.

Der 11. Langenwolschendorfer Weihnachtsmarkt öffnet am 11. Dezember von 13 bis 18 Uhr seine Pforten. Wie in den Vorjahren werden auch diesmal wieder Vereine und Gewerbetreibende der Gemeinde, aber auch von außerhalb, Waren rund um Weihnachten anbieten und für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. Musikalisch sorgen die Wisentataler Blasmusikanten für besinnliche Klänge zum Fest. Es wird auch wieder ein Schätzspiel geben, das der Feuerwehrverein durchführt und dessen Erlös je zur Hälfte einem guten Zweck, wahrscheinlich wieder die Kinderkrebsstation in Jena, und der Jugendfeuerwehr Langenwolschendorf zu Gute kommen.Des Weiteren werden dieses Jahr erstmals Sammeltassen zum Thema „Langenwolschendorf anno dazumal“ angeboten, mit historischen Motiven aus und um Langenwolschendorf. Der Erlös daraus soll zum größten Teil in die Sammlung für neue Langenwolschendorfer Kirchenglocken fließen.Für die kleinen Besucher wird am Sonntagnachmittag sicherlich der Weihnachtsmann wieder höchstpersönlich vorbei kommen und bestimmt einen großen Sack voller Überraschungen dabei haben.Das weihnachtliche Treiben am dritten Adventswochenende beginnt in Langenwolschendorf aber stets bereits am Sonnabend mit einer Ausstellungseröffnung im Kreuzgewölbe. Die Schau wird 18 Uhr eröffnet und steht dieses Jahr unter dem Motto „Wintersport durch alle Epochen“. Sie ist dann auch am Sonntag geöffnet. Wer die Ausstellung außerhalb dieser Zeiten anschauen möchte, kann beim Bürgermeister Gisbert Voigt nach einer Sonderführung im Kreuzgewölbe nachfragen.Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag sorgen die Organisatoren mit deftigen Spezialitäten, süßen Leckereien und Getränken für jeden Geschmack bestens für das leibliche Wohl. Die Langenwolschendorfer Vereine und Gewerbetreibenden freuen sich auf zahlreiche Gäste: „Alle Bürger aus nah und fern sind recht herzlich auf unserem kleinen aber familiären und gemütlichen Weihnachtsmarkt nach Langenwolschendorf eingeladen.“