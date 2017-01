Feuerwehr Reinsdorf mit positiver Bilanz

Am vergangenen Freitag hatte die Freiwillige Feuerwehr Greiz-Reinsdorf die Kameraden und Kameradinnen ins Vereinshaus zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Der amtierende Wehrführer, Matthias Singer, begrüßte alle Anwesenden und blickte in seinem Rechenschaftsbericht auf das vergangene Jahr, mit all seinen Aktivitäten und Ereignissen zurück. Trotz Jubiläum zum 80-jährigen Jubiläum der Wehr wurde nicht nur gefeiert, sondern Ausbildung und Einsätze prägten die Arbeit der ehrenamtlichen Floriansjünger, die zum Wohle der Allgemeinheit geleistet wurde. Zu insgesamt elf Diensten wurden die Kameraden/innen geschult und zu 13 Einsätzen alarmiert. Bei den Alarmierungen gelangte die Wehr in drei Fällen bis zur Einsatzstelle, 5 mal erfolgte der Abbruch auf der Anfahrt und neben Brandwachen und Bereitschaften im Gerätehaus rückte die Kameraden 1 mal zum Katastrophenschutz aus. Im Vergleich zum Jahr 2015 waren es 2 Einsätze weniger aber gleich viele Dienste. Nicht nur Alarmierungen und Schulung prägten das Jubiläumsjahr, sondern auch die sportliche Seite wurde gefördert. Dazu traf man sich gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr im Bowlingcentrum „Strike“ in Greiz-Aubachtal auf den Bahnen zum bowlen, Spiel und Spaß fördert den Zusammenhalt.Im Berichtsjahr, bestand die Einsatzabteilung aus 3 Kameradinnen und 12 Kameraden.Für diese blieb die Qualifizierung nicht auf der Strecke. Die Kameraden Max Holland und Julian Armbruster absolvierten den Grundlehrgang. Weiterhin nahmen die Kameraden Julian Armbruster und Matthias Singer am Sprechfunklehrgang mit Erfolg teil. Aus eigener Initiative organisierte Kamerad Julian Armbruster die ärztliche Untersuchung zum Atemschutzgeräteträger G26. Somit steht der Teilnahme am Atemschutzlehrgang 2017 nichts mehr im Wege. Die Lage zur Dienstbeteiligung schätzte der Wehrführer positiv ein: „ Hier und da gibt es noch Verbesserungen, aber im Allgemeinen bin ich zufrieden. Wir tun alles in ehrenamtlicher Arbeit, somit möchte doch jeder sich selbst einschätzen, ob seine Dienstbeteiligung in Ordnung ist, denn wie schnell können wir selber oder Angehörige, Freunde und Bekannte auf unsere Hilfe angewiesen sein“.In seinem Rechenschaftsbericht betonte Jann Buchwald „Ausbildung und Spaß ist das Motto bei der Jugendfeuerwehr“. Unter den 9 Jugendlichen soll von Anfang an, das Interesse an der Arbeit der Feuerwehr auch locker und trotzdem lehrreich gehalten werden. Auf den Dienstplan stehen Themen wie Besonderheiten im Winter. Verhalten bei Eiseinbruch, Schläuche und Armaturen, Grundübung und Feuerwehrsport, um nur einiges zu nennen. „Am Ortsleben nehmen wir aktiv mit teil. So zum Aktionstag „Reinsdorf räumt auf“, welcher jährlich vom Ortschaftsrat organisiert wird. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung, um unsere Jugendlichen für Ordnung und Sauberkeit in der Natur anzuhalten. Im Jahr 2016, war die Schwerpunktaufgabe, rund um den Springbrunnen in der Gemarkung Waltersdorf. Trotz Regenwetter, waren alle mit vollem Elan am Werke, um Laub, Gras und Unrat wegzuräumen“ berichtet Buchwald. Höhepunkte waren eine Exkursion in die benachbarte Freiwillige Feuerwehr Reichenbach, der Kreisjugendfeuerwehrtag in Zeulenroda, das Sommerfest des Feuerwehrvereins und Tag der offenen Tür im September. Die Jugendkameraden der ersten Stunde Jann Buchwald und Pascal Singer, wurden aus der Jugendfeuerwehr verabschiedet. Sie haben ihr 16.Lebensjahr erreicht und wechseln somit in die Einsatzabteilung. Am vergangenen Freitag übergab Ortsteilbürgermeister Michael Hendel an die beiden neuen Kameraden die Dienstkleidung. Weitere Ehrungen gab es für den bestandenen Grundlehrgang an Max Holland und Julian Armbruster, letzterer auch als Sprechfunker. Für langjährige Verdienste um die Feuerwehr Joachim Würker und Steffen Oschatz. Iris, Stephanie und Max Holland für besondere Leistungen für Vorbereitung und Durchführung der 80-Jahre Feierlichkeiten. Die Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Doreen Haase, versicherte auch weiterhin Zusammenarbeit mit dem Ortschaftsrat und den Kameraden der FFW. Mit Unterstützung von 44 Mitgliedern werden wir gemeinsam an einem Strang ziehen, um das gesellschaftliche Zusammenleben im Ort zu festigen. Der Verein begeht am 27. Januar sein 25-jähriges Bestehen. Ortsteilbürgermeister Michael Hendel, „Für die Freizeit, die ihr für eure ehrenamtliche Arbeit in der Feuerwehr Reinsdorf opfert, noch einmal herzlichen Dank an Euch und an Eueren Angehörigen, die Verständnis dafür aufbringen und bei Alarmierungen euch in die Schuhe helfen. Ohne den familiären Rückhalt wäre die Arbeit bei der Feuerwehr nicht leistbar.