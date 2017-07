Greiz: Dorfplatz Cossengrün |

Am dritten Wochenende im Juli heißt es traditionell:

Feuerwehrfest in Cossengrün



Verein und Feuerwehr laden dazu ganz herzlich am Freitag, dem 14. und am Sonnabend, dem 15. Juli 2017 in den Greizer Ortsteil ein.



Den Anfang macht am Freitag, dem 14.Juli ab 19:00 Uhr das Skatturnier.

Alle Skatinteressierten sind herzlich nach Cossengrün eingeladen. Gespielt wird eine 48- er Runde, der Einsatz kommt komplett zur Auszahlung. Das Ganze findet im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr statt.



Am Sonnabend, dem 15.Juli eröffnet klassisch der Feuerwehrwettkampf den Festbetrieb. Ab 13:30 Uhr werden die befreundeten Feuerwehren erwartet. Start ist dann pünktlich um 14:00 Uhr. Auch diesmal steht der Spaß im Vordergrund, die Kameraden erwarten wieder interessante Mannschaften aus der Umgebung. Die Jugendfeuerwehr Cossengrün möchte eine eigene Mannschaft stellen, um sich mit den „Großen“ zu messen.

Gegen 15:00 Uhr sind die Jungs und Mädchen der Jugendfeuerwehr erneut gefragt, sie werden bei einem „heißen“ Löschangriff ihr Können zeigen.

Ab 16:30 Uhr bringen die „Schalmeienmusikanten Neugernsdorf“ Stimmung aufs Festgelände. Rechtzeitiges Kommen sichert die besten Plätze!

Immer eine Empfehlung wert: Selbst gebackener Kuchen zum Kaffee.

Für unsere kleinen Gäste wird es verschiedene Angebote geben.

Viele Preise warten auf die Teilnehmer an der Verlosung, beginnend gegen 18:00 Uhr.

Den Glücklichen winken wieder tolle Präsente, unter anderem wird der Maibaum verlost und am Sonntag an den Gewinner oder die Gewinnerin „ausgeliefert“.

Am Abend gibt es Livemusik mit einem alten Bekannten:

Bernd aus Rochlitz ist bereits zum dritten Mal Gast in Cossengrün. Livemusik vom Feinsten wird versprochen! Beginn gegen 20:00 Uhr.

An der Bar gibt es dann unter anderem leckere Cocktails zum Genießen.

Veranstaltet wird das Fest auf dem Platz vor der Feuerwehr Cossengrün.

Für das leibliche Wohl an beiden Tagen sorgt in bewährter Weise der Feuerwehrverein Cossengrün mit seinen vielen Helfern.

D.R.