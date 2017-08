FFW begeht Jubiläum mit zünftigen Sommerfest

Das Ebengrüner Sommerfest stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des 90-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr. Gefeiert wurde am vergangenen Samstag, „nach 10-jähriger Unterbrechung wurde eine Wiederaufnahme zur Belebung des kulturellen Lebens organisiert“ freut sich Wehrführer Ulrich Hempel, über die große Unterstützung der freiwilligen Helfer bei den Vorbereitungen und Durchführung der Veranstaltung.Der Auftakt erfolgte 17 Uhr mit Beginn des Festbetriebes auf der Festwiese, wo sich zahlreiche Kinder auf der Hüpfburg austoben konnten. Auch eine Tombola, Glücksrad, Kinderschminken und Kreidemalereien sorgten für Abwechslung. Beim beliebten Zielspritzen konnten die Mädchen und Jungen ihr Können testen, wobei Lukas Paul von der Jugendfeuerwehr Langenwetzendorf verantwortungsbewusst den Stationsbetrieb unterstützte.Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Patrick Jannke, lud alle Kinder zur Besichtigung und zu Mitfahrten im Einsatzfahrzeug durch den Ort ein. Die Akrobatik Gruppe Elsterberg und der Sportverein Kurtschau unterhielten die Besucher mit einem kurzweiligen Programm.Am Abend rückten die Besucher im Festzelt zusammen, die Freiwillige Feuerwehr und der Feuerwehrverein des Ortes, als gemeinsame Veranstalter des Sommerfestes luden zum Tanz ein. Es unterhielt in der Spätsommernacht mit Barbetrieb DJ Magic. Für das leibliche Wohl der Gäste war bestens gesorgt.Mit der Veranstaltung wollten natürlich die Veranstalter auch für neue Mitglieder werben, besonders sind wir um Nachwuchs bemüht, betont Wehrführer Ulrich Hempel. Gegenwärtig haben wir nur einen Jungen aus dem Ort, der in der Jugendfeuerwehr Langenwetzendorf ausgebildet wird. Im Ort gibt es mehrere Kinder, die sind aber vom Alter her noch nicht für eine Ausbildung geeignet. Mit sieben aktiven Kameraden zählen wir mit zu den kleinsten Wehren, unsere Alarmstufe im Jahr liegt nach Bedarf bei fünf bis sechs Einsätzen. Im Juni 2017 nahmen die Kameraden gemeinsam mit der Wehr von Wellsdorf an einer Weiterbildung teil. Beim Strohfeldbrand in Naitschau vor einigen Wochen kam die Wehr zum Einsatz.