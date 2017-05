Gelungener Männertag

Besonders hat man sich über die kleinsten Gäste gefreut, welche die Kinder- und Beschäftigungsecke bestens angenommen haben. 2016 wurde dafür bereits extra ein Leitergolf-Spiel von einigen Musikern selbst gebaut und in diesem Jahr nun um ein Riesen-Jenga-Spiel erweitert. Klassiker, wie Kreide, Ausmalbilder, Kinderschminken und Federball fanden ebenfalls dauerhaft Anklang.Da im letzten Jahr ein musikalischer Auftritt vom Schalmeienverein beim Publikum vermisst wurde, machte man es dieses Mal nun besser und konnte in kleiner aber feiner Besetzung zehn Titel zum Besten gegeben. Als Zugabe gab es sogar noch ein Geburtstagsständchen für den Vereinschef Hanjo Jedan, welcher an diesem Tag Geburtstag feierte und es sich trotzdem nicht nehmen ließ, mit seinem Verein zu kochen, braten und bewirten.Ausgeruht wird sich beim SMZ AUMA nun aber nicht erst großartig, man wird die letzten Tage bis zum Pfingstfest der Handballer in Auma gut nutzen, um alle Titel für's Frühshoppen noch einmal zu festigen.Alle Bilder und Auftrittsdaten sind unter www.smz-auma.de zu finden.