GreizErLeben lädt vor allem Vereine ein

Am Montag, den 6. Februar, findet um 19 Uhr in der Gaststätte „Zur Nostalgie“ in Greiz-Pohlitz eine weitere Informationsveranstaltung des Vereins GreizErleben statt.

"Diese Einladung richtet sich an alle Bürger und vor allem an die Vereine", betont Jan Popp. Der Vorsitzende des GreizErleben e.V. informiert weiterhin, dass zu Beginn der Veranstaltung Mathias Thiel von der Astronomischen Gesellschaft Greiz eV. kurz Ausführungen zum Vereinsleben machen will sowie auf die Veranstaltungen seines Vereins für dieses Jahr hinweisen möchte. "Die Astronomische Gesellschaft Greiz hat sich schon einmal zu einer Veranstaltung vorgestellt. Leider waren zu dieser Veranstaltung damals auf Grund des ungünstigen Termins nicht viele anwesend", so Popp. Man könne aber gespannt sein, denn der damalige Vortrag sei bereits hochinteressant gewesen.Im Anschluss werden die Greizer Vereine erfahren, wie man eine Mitgliederversammlung richtig vorbereitet, organisiert, durchführt und nachbereitet. Dies auch genauso zutreffend für Vereinswahlen. Hier tauchen immer wieder sehr viele Fragen auf. "Deswegen freue ich mich besonders, dass wir als Referenten Herrn Joachim Lehmann gewinnen konnten", kündigt Jan Popp an. Lehmann ist als Berater von Vereinen und Inhaber einer Firma für Weiterbildungen im Vereins- und Kommunalrecht sowie Autor von vielen Büchern und Veröffentlichungen rund ums Vereinsrecht bekannt. Sicher wird es im Anschluss an diessen Vortrag zu einer regen Diskussion rund um dieses Thema kommt.Der Verein GreizErleben e.V. bittet, dass interessierte Vereine sich zur Veranstaltung anmelden, "damit wir die Platzkapazität besser planen können." Anmeldungen können über die Homepage www.greizerleben.de oder über 0171/ 7374050 erfolgen.Als eine weitere Informationsveranstaltung für Greizer Vereine ist das Thema „GEMA“ geplant. "Hier laufen die Vorbereitungen bzw. Bemühungen, einen Referenten der GEMA für die Veranstaltung zu gewinnen", kündigt der Vorsitzende desGreizErleben e.V. an.