Große Modellflugschau 09. und 10. September 2017

Greizer Flugmodellsportler laden ein







Am 09. Und 10. September ist es wieder soweit, der Modellsportverein Greiz 1990 e.V. veranstaltet wieder in Greiz- Obergrochlitz seine 19. große Flugschau in jährlicher Folge. Es ist einen der größten Modellflug- Schauen in den neuen Bundesländern. Der etwa 40 Mitglieder zählende Verein besteht aus leidenschaftlichen Flugmodellsportlern, die ihr Können dieses Frühjahr im DMAX- Duell „ Die Modellbauer“ in der Kategorie „Jets“, eindrucksvoll unter Beweis stellen konnten.

Unser Verein leistet in zwei Schulen durch unseren Kamerad Siegfried Ludwig Jugendarbeit und gibt dort vor allem an junge Menschen die Begeisterung für den Flugmodelbau weiter.



Die Flugschau wird von vielen begeisterten Zuschauern schon wieder sehnsüchtig erwartet.

Der Verein rechnet mit ca. 100 Gastpiloten, die teilweise aus 500 Kilometern Entfernung nach Greiz kommen. Es werden ungefähr 200 fantastisch gebaute Flugmodelle zu sehen ein, von denen jedes einzelne einen Höhepunkt darstellt.

Vorgeführt wird alles, was die funkferngesteuerte Modellfliegerei zu bieten hat, zum Beispiel:

Segelflugschlepp mit Seglern bis 8 Meter Spannweite und Schleppmaschinen mit bis zu 25 PS

Oldtimerflugzeuge wie Doppeldecker, Jagdflugzeuge, Transporter aus den beiden Weltkriegen

Riesige Großmodelle mit Luftfahrt- Zulassung bis 150 kg Abfluggewicht

Hubschrauber mit Elektro und Turbinenantrieb

Motor- und Segelkunstflugzeuge mit Rauchanlage

Bonbon- Bomber für unsere kleinen Gäste

Jetmodelle mit Turbinenantrieb und Schubvektorsteuerung

Spaßmodelle und vieles andere mehr.

Alle fünf bis sieben Minuten werden ein oder mehrere Modell abheben. Die spektakulären Vorführungen werden mit viel Fachwissen und auf unterhaltsame Weise kommentiert.

Für unsere kleinen Gäste stehen Hüpfburg und andere Abwechslungen bereit.

Beginn der Flugschau ist an beiden Tagen 11.00 Uhr. Das Ende der Vorführungen wird gegen 17.00 Uhr sein.

Ein wichtiger Hinweis:

Parkmöglichkeiten sind ausschließlich auf dem Gelände des Luftsportvereins und für Besucher kostenfrei.