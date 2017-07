Hilfe- ich bin enttäuscht!

Greiz: Vogtlandhalle Greiz | Jeder kennt vermutlich das Gefühl, enttäuscht zu sein. Enttäuschungen blockieren uns leicht

und fühlen sich an wie "dunkle Wolken" am Himmel. Einer Enttäuschung geht etwas voraus, z.B.

eine Erwartung, eine Vorstellung, ein Wunsch, ein Plan. Ernüchternd stellen wir fest: es ist ganz anders gekommen. Doch wir sind unseren negativen Gefühlen nicht hilflos ausgesetzt.

Wir können lernen, damit umzugehen. Und wir sind dabei nicht allein.



Herzliche Einladung zu unserem öffentlichen Abend am

07.September 2017 - 19:30 UHR

Vogtlandhalle Greiz/ Konferenzraum 1+2

Carolinenestraße 15/ 07973 GREIZ

Referent: Hanna Winkler

Hanna Winkler aus Döbeln arbeitet in einer Beratungsstelle der Diakonie (Schwangerenberatung, Eheberatung). Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.



Der Eintritt ist frei. Zur Deckung der Kosten bitten wir um eine Spende.