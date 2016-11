Am Dienstag, den 06..12.2016 hben wir unsere Jahresabschlußfeier.



Liebe Mitglieder des Sozialverbandes VdK,



wir möchten Sie herzlich zu unserer vorweihnachtlichen Jahreshauptversammlung in das Gasthaus "Zur Nostalgie" (Eiskaffee Henk) in Greiz / Pohlitz, Schulplatz einladen.



Beginn der Veranstaltung 14.00. Uhr.



Die Gaststätte ist mit dem Bus gut zu erreichen



Wir laden hiermit alle Mitglieder ein und freuen uns auf Ihrem Besuch.



Beier

Vorsitzende des VdK-Sozialverbandes, Ortsgruppe Greiz