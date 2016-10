Kleine Bahn ganz groß: 36. Modelleisenbahnschau in Greiz

Alle Freunde der kleinen und großen Eisenbahn sind im November wieder zur traditionellen Modellbahnausstellung nach Greiz eingeladen.

Der Greizer Modelleisenbahnclub „Elstertalbrücke" veranstaltet seine 36. Ausstellung und zeigt an den drei Wochenenden 5./6., 12./ 13. und 19./20. November jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie am 16. November von 12 bis 18 Uhr im Clubheim der Modelleisenbahner in Greiz (fast) alles rund um die kleine Bahn. Im 53. Jahr des Bestehens des Clubs wird zu dieser Ausstellung in der Heinrich-Fritz-Straße 32, am ehemaligen Lokschuppen, wieder allerhand neues zu sehen sein, versprechen die Modelleisenbahner: „Unsere Clubanlage ist zirka 25 Meter lang und 1,80 Meter breit und wird über einen Computer digital gesteuert. Es haben 35 Züge Platz und durch die digitale Computersteuerung fahren bis zu 15 Züge gleichzeitig.“Auf der Anlage befinden sich ein großer Bahnhof, ein Bahnbetriebswerk mit Dreh-Scheibe und Ringlokschuppen, ein Güterschuppen, das Modell der Elstertalbrücke im Maßstab 1:87 und die Burg Elz mit einer Schmalspurbahn. Durch die Stadt fahren Straßenbahnen und Autos. Die linke Seite der Clubanlage ist mit einer Nebenbahn und einem Chemiewerk neu gebaut. Die Nebenbahn ist über eine Eisenbahnbrücke mit der Hauptstrecke verbunden. Das Vorbild dieser Brücke steht bei Chemnitz, es überspannt die A 72. Auf dem Mittelteil ist eine zweigleisige Hauptstrecke und eine Schmalspurbahn zu sehen. Auf dem Freigelände vor dem Clubheim wird eine Gartenbahn in Spur IIm für die kleinen Besucher aufgebaut.Die Freunde der kleinen und großen Eisenbahn können beim Besuch der Ausstellung auch Modellbahnartikel erwerben, ebenso ist für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.Weitere Info unter: www.greizer-mec.de.