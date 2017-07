Lunziger Bauern- und Trödelmarkt - am Sonntag, 30. Juli, werden viele Besucher erwartet

Ein Paradies für Trödelfreunde - Der Lunziger Bauern- und Trödelmarkt ist der wohl größte Markt dieser Art in der Region

Ein beliebter Markt mit sehr langer Tradition

Hier eine Programmübersicht für das nächste Wochenende:

Es sind wieder fast 200 Stände, die am Sonntag nächster Woche, am 30. Juli 2017, vom Ortseingangsschild von Lunzig bis zum Ortsausgangsschild entlang der voll gesperrten Durchfahrtsstraße zum Bummeln und Kaufen einladen, erklärt Thomas Scheffel vom Feuerwehrverein Lunzig e.V.Die meisten Standbetreiber kommen aus einem Umkreis von etwa 200 Kilometern aus Thüringen und Sachsen. Aber es gibt auch Aussteller, die regelmäßig aus Stuttgart anreisen, um in Lunzig dabei zu sein.Auf die Frage, was den besonderen Reiz des Bauern- und Trödelmarktes in Lunzig ausmacht, meint Thomas Scheffel: „Da spielen viele Gründe eine Rolle. Da ist zum einen die Größe des Marktes, der als einmal im Jahr stattfindender Markt bestimmt der größte Trödelmarkt in der Region ist. Zum anderen sorgen wir dafür, dass immer neue Händler dabei sind. Und dann ist da die Vielfalt der Anbieter, von richtigen Trödel-Spezialisten, die alte Waren wie Münzen, Töpfe und Antikes anbieten, bis hin zu Kindern, die ihr altes Spielzeug verkaufen. Man findet hier also sowohl Historisches, als auch Gebrauchtwaren zu günstigen Preisen.“Der Lunziger Bauern- und Trödelmarkt hat eine sehr lange Tradition, die bis ins 16. Jahrhundert reicht. Denn Lunzig hatte früher eine dem Heiligen Jacobus geweihte Kapelle. Vor der Reformation wurde am 25. Juli, dem Tag des Heiligen Jacobus, für die Herrschaften der Lunziger Rittergüter eine Messe gelesen. An diesem Tag wurde in Lunzig Jahrmarkt abgehalten, wo es zu kaufen gab, was die Dorfbewohner für Haus und Feldwirtschaft brauchten. Besondere Bedeutung hatte der Gesinde- und Viehmarkt. Das Markttreiben fand auf dem kleinen Dorfplatz an der Linde statt.Der Heimatverein lädt am Sonntag im Lunziger Schloss im Rahmen einer Ausstellung zu einer Zeitreise in die 555-jährige Geschichte des Ortes ein. Dabei bekommt man vielleicht auch einen Eindruck, wie es bei den frühen Bauernmärkten zugegangen sein könnte.1960 wurde die Tradition wieder aufgegriffen und mit wenigen Unterbrechungen bis heute fortgeführt – und schon in den 80er Jahren wurden oft mehr als 2 000 Besucher gezählt.Am Marktwochenende wird der gesamte Durchgangsverkehr lahm gelegt. Die Trödler, Verkäufer, Handwerker und Schausteller platzieren ihre Stände rechts und links der Dorfstraße und mittendurch wälzt sich der Besucherstrom. Die Gäste bekunden jedes Jahr ihr reges Interesse und auch traditionell angestammte Händler kommen jährlich wieder.Organisiert wird der Lunziger Markt vom Feuerwehrverein Lunzig e.V.Getränke, Kaffee, Kuchen und deftige Speisen finden die Besucher in großer Auswahl auf dem Festplatz. Neben kleineren Anbietern sind es vor allem die JFW Fleisch- und Wurstwaren aus Höhenölsen, die Mitglieder des Feuerwehrvereines und die Feuerwehren Lunzig und Hain, die sich hier stark engagieren.Der Eintritt zu allen Veranstaltungen – auch zum Konzert der Band PASSAT aus Weimar am Samstagabend – ist kostenfrei.Daniel DreckmannFestplatzbetrieb mit SchaustellerKaffee & KuchenBuntes Programm für die KinderPreiskegeln – Hauptpreis ein Spanferkel oder ein Fass Bier100prozentige Livemusik, eine engagierte Show und stimmungsgeladene Party-Nacht mit der Partyband „PASSAT“ aus Weimar.Eintritt freiFrühaufsteherfrühstück am Vereinshaus mit hausgebackenem Kuchen, belegten Brötchen und Kaffeetraditioneller Lunziger Bauern- und Trödelmarkt, musikalische Unterhaltunghistorische Ausstellung zur 555- jährigen Geschichte Lunzigs im SchlossFestplatzbetrieb wie am Vortag fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgtPlatzkonzert mit den Schnaudertaler Musikanten aus Pölzig