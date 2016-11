Märchenzeit im Freizeitzentrum Zeulenroda

Zeulenroda-Triebes: Freizeitzentrum Zeulenroda e.V. |

Advents- und Weihnachtszeit ist auch Märchenzeit und um dieses Thema dreht sich alles ab dem 25. November im Freizeitzentrum in Zeulenroda.



Unter dem Motto „Einfach Märchenhaft“ wird an vier Freitagen (25.11., 02.12., 09.12., 16.12., immer ab 15:00 Uhr) jeweils ein Märchenfilm geschaut, attraktive Geschenke und kreative Gestecke gebastelt, Plätzchen und Lebkuchen gebacken und viele weitere märchenhafte Angebote warten auf Euch. Der große Höhepunkt wird am 16. Dezember ein Kostümball sein: Einmal wie Aschenbrödel und ihr Prinz zu einem Ball gehen und zur Musik tanzen… wer möchte das nicht? Nun habt ihr die Chance in einem schönen Kostüm dies zu tun. Das Jugend- und Kinderballett „kess“ wird mit einem Tanz für märchenhafte Stimmung sorgen.Alle Kinder, Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen an unserem märchenhaften Event teilzunehmen. Wir bitten rechtzeitig für den jeweiligen Tag sich anzumelden.Ab 15:00 Uhr: „Tischlein deck dich“ (D 2008)Advents-Grillen für Jung und Alt, Geschenke und Gestecke bastelnAb 15:00 Uhr: „Hänsel und Gretel“ (D 2005)Mit Kindern Lebkuchen verzieren, Basteln und SpielenAb 15:00 Uhr: „Die Schneekönigin“ (D/FIN 2014)Zuckerwatte in verschiedenen Farben herstellen, Geschenke basteln, SchminkenAb 15:00 Uhr: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (DDR/CSSR 1973)Großer Kostümball, Pralinen herstellen, Basteln, Jugend- und Kinderballett „kess“ mit einem märchenhaften Tanz