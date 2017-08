Mitmachkonzert von Mike Müllerbauer im Begegnungszentrum Greiz e.V.

Mitmachen statt nur dabei sein - Konzerte von Mike Müllerbauer



Wer bei einem Konzert vor allem ans Zuhören oder Zuschauen denkt, der hat Mike Müllerbauer noch nicht kennengelernt. Denn bei dem symphatischen 41-Jährigen lautet die Devise: mitmachen statt nur dabei sein. Mit seiner humorvollen Art, seinen groovigen Songs und seinen kinderleichten Mitmach-Choreografien begeistert der leidenschaftliche Kinderliedermacher Jung und Alt, Klein und Groß.



Begleitet wird der Künstler von Andreas Doncic (Gesang, Keyboard). Gemeinsam feuern sie eine kreative Bühnenshow ab. Dass die Chemie zwischen den beiden stimmt und sie wirklich Spaß haben, an dem, was sie da machen, spürt man sofort. Mit eingängigen Melodien, knackigen Rhythmen, witzigen Texten und der für sie so typischen Lebensfreude sind sie vor allem eines: ansteckend. In all dem transportieren die zwei glaubwürdig die Freude an der Musik und am Leben - und laden ein, sich ebenso an Gott zu freuen.