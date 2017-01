Nachthemdenball des HCV in der Wildetaube am 21.01.2017

Wir der Hohenleubener Carnevalsverein HCV´83 e.V. veranstalten am 21.01.2017 im Gasthaus "WildeTaube" bei der Familie Simon unseren alljährlichen Nachthemdenball. An diesem Abend gibt es Programmauschnitte des HCV-Programm der 34.Saison. Neben dem HCV wird auch die "Jump your Style" - Crew aus Weida mit von der Partie sein und sich mit ihren schnellen Tanzschritten auf dem Parkett bewegen.

Der Einlass für diese Veranstaltung ist ab 19.00Uhr. Der Kartenvorverkauf ist am 14.01.2017 zwischen 10-12 Uhr im Gasthaus Wildetaube und am 20.01.2016 ab 16Uhr. Wir freuen uns viele Gäste im Nachthemd begrüßen zu dürfen und grüßen bis dahin mit einem LEIM BLEIBT LEIM.