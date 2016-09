Oktoberfest zum Tag der Deutschen Einheit in Greiz

Zum dritten Mal lädt der Greizer Gewerbeverein am Tag der Deutschen Einheit zum Oktoberfest in die Brückenstraße und in die Baderei ein.

Eigentlich sei es ja schon das vierte Fest dieser Art, sagen Thomas Steudel und Michael Täuber vom Gewerbeverein bei der Vorstellung des Programms: „Die Premiere war am 3. Oktober 2013, damals noch als Dankeschönveranstaltung für die vom Hochwasser jenes Sommers Betroffenen“, erinnert Steudel an das damalige Brückenstraßenfest. Seit 2014 heißt das Festtreiben „Oktoberfest“ und wird jährlich zum Tag der Deutschen Einheit gefeiert. „Unser Fest gliedert sich super an das Neustadtfest am 3. Oktober an“, weiß Thomas Steudel, der als Vorsitzender des Gewerbevereins die gute Kooperation mit dem Veranstaltungsteam der Greizer Freizeit- und Dienstleistungs-GmbH lobt. „Wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander und verstehen unser Oktoberfest als ‚Verbindungsmeile‘ zu den anderen Feierlocations in der Stadt.“Ab 11 Uhr bis in die Abendstunden wird das Oktoberfest von der Brückenstraße bis in die Baderei gefeiert. Bei zünftiger Oktoberfeststimmung mit Bier in Maßkrügen und deftigen bayrischen Gerichten wird für jeden etwas dabei sein. Auf die Kleinsten warten eine Hüpfburg und vieles mehr, die größeren können sich mit den Oktoberfest-Mädels fotografieren lassen und natürlich gibt es neben diversen Einkehr- auch allerlei Einkausmöglichkeiten, denn auch hier haben die Geschäfte geöffnet.Für Musik und Unterhaltung sorgen ab Mittag der Fanfarenzug Greiz und gegen 14.30 Uhr die Lucky Line Dancers. Um 15 und 15.30 Uhr zeigen zwei FossaDesign-Modenschauen verschiedenen Kollektionen. Und ab 16 Uhr spielt die Band Firestone feinsten Coverrrock und Rock‘n‘Roll. Die Musiker haben Titel von AC/DC über die Sportfreunde Stiller bis hin zu den Ärzten im Gepäck. Zu der bunten Mischung kann natürlich auch getanzt werden!