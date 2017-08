Pferdefest Oberlemnitz 03. September 2017

Eintritt frei!  Wir laden ganz herzlich zu unserem diesjährigen Pferdefest nach Oberlemnitz ein! Unter dem Motto: „Uns fehlen die Pferde, schaut in die Herde, alles voller Steckenpferde!“ möchten wir Groß und Klein begeistern. Seit einigen Wochen sitzen wir bereits an der Vorbereitung und planen neue spannende Programmpunkte. Eine große Bandbreite an Pferderassen findet sich wieder in Oberlemnitz ein- vom Shetlandpony über den bekannten Haflinger, das Deutsche Reitpony, den großen Friesen bis hin zum südamerikanischen Paso Fino. Vielleicht erkennen sie bei unserem großen Schaubild den ein oder anderen unverzichtbaren Helfer wieder. Es erwarten Sie Fahr- und Reitdarbietungen und Programmpunkte zum Mitmachen für alle. Für die Kleinen haben wir wieder Ponyreiten und Anmalen, eine Tierausstellung und jede Menge Spaß rund ums Pferd vorbereitet. Das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz bei hausgebackenen Kuchen, Kaffee, Eis und Gebratenem vom Rost. Der Eintritt ist, wie im vergangen Jahr, frei. Start des Showprogrammes ist 14 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!