Salatkirmes in Mohlsdorf

4 tolle Tage vom 30. Juni bis 3. Juli 2017 / Ein Partywochenende rund um den Sport

Fußball, Feuerwerk und Disco

Mehr Fußball, Autos und Party

Gesang und Gummistiefelweitwurf, Volleyball und Voltegierer, Show und Schalmeienklänge

Noch mehr Fußball, Schausteller, Cocktails, Kegelsportler und viele Preise

Wie jedes Jahr am ersten Juliwochenende, wandelt sich das Gelände um die Sportstätte Bernd Wezel zur Festmeile mit Festzelt, Kegelbahn, Autoschau und Schaustellerbetrieben.Rund um das umfangreiche sportliche Programm, können die Einwohner und Gäste der Landgemeinde auch 2017 wieder viele Highlights entdecken, denn von den Veranstaltern wird ein bunter Salatteller mit viel Spiel und Spaß für alle Altersklassen angerichtet.Einige der schmackhaftesten Happen sollen hier herausgepickt werden, die Ihnen das dreieinhalb tägige Geschehen näher bringen und Sie hoffentlich dazu animieren, den einen oder anderen Programmpunkt persönlich zu erleben.startet der Reigen ab 17.45 Uhr mit der festlichen Eröffnung durch die Bürgermeisterin Petra Pampel und Fassanstich, danach startet gegen 18 Uhr ein Turnier mit drei Teams der „Alten Herren“.Danach ist Partytime bevor um 22.30 Uhr das beste Feuerwerk der Region den Mohlsdorfer Abendhimmel erobert.Anschließend startet die Partynacht mit der Discothek Galaxy, die wieder von Freitag bis Sonntag mit ihrem Sound und Lasershoweinlagen für tolle Stimmung sorgen.beginnt ab 11 Uhr mit einem Spiel der D-Junioren. Die Spannung steigt, wenn gegen 13 Uhr das große Kirmesturnier im Fußball mit Klasseteams der Region startet. Neben der neuformierten 1. Männermannschaft des FSV Mohlsdorf sind eingeladen: der FSV Königswalde als Titelverteidiger, der Greizer SV, der Hainberger SV, der VFC Reichenbach II, der SV Coschütz, die SG Braunichswalde und der Elsterberger BSC.Rundum auf dem Festgelände ist für alle Altersklassen viel zu entdecken, wie Bastelstrecke, Kinderschminken und Keramik der Familie Kanis-Koch aus Teichwolframsdorf, Schaustellerbetrieb und anderes mehr werden am Samstag und Sonntag auf dem Festgelände zu finden sein.Ein weiteres Highlight des Samstags ist die Autoausstellung von Autohäusern der Umgebung.Gegen 21 Uhr startet dann die Partynacht für Jung und älter.beginnt das Programm um 9.30 Uhr mit dem Gottesdienst unter Leitung von Pastorin Carola Beck im Festzelt, bei dem auch der Männerchor Mohlsdorf einige Proben seines Könnens darbieten wird.Danach startet der Kirmespokal, zu dem sich verschiedene Teams im Gummistiefelweitwurf und anderen lustigen „Sportarten“ messen.Für das leibliche Wohl sorgt am Sonntag, zusätzlich zu den gängigen Angeboten, die Freiwillige Feuerwehr Mohlsdorf mit ihrer Gulaschkanone.Gegen 13 Uhr startet das traditionelle Volleyballturnier. Aufgelockert wird das ganze durch Schauvorführungen.Gegen 15 Uhr zeigen wieder die Voltegierer aus Pahren ihre Kunst auf dem Rücken der Pferde, bevor gegen 16 Uhr der Tanzsportverein im Festzelt die Gäste unterhält.Ab 17 Uhr folgt der lautstarke Auftritt der Schalmeienkapelle vom Turnverein Kleinreinsdorf.treffen ab 18 Uhr im Fußball-Traditionsturnier um den Rainer Amling-Gedenkpokal die neue 1. Mannschaft und die „Alten Herren“ des FSV Mohlsdorf aufeinander, bevor alle Beteiligten bei einem gemeinsamen Bier oder Sekt die Kirmes 2017 ausklingen lassen.Neben den Belustigungen der Schausteller, die wie jedes Jahr an allen Tagen eine breite Palette an Fahrgeschäften bieten, sind weitere Offerten zu finden. So wird es auch diesmal wieder den Bowle-Stand und in den Partyzeiten die Cocktailbar des Monte Carlo im Festzelt geben.Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Es gibt an allen Tagen Steaks und Roster vom Grill, Fischsemmeln von der Abteilung Tischtennis sowie Kaffee und am Samstag und Sonntag selbstgebackenen Kuchen von unseren Gymnastikdamen.Die Kegelsportler bieten an diesen Tagen Kegeln auf der Freiluftbahn. Sie organisieren auch wieder die beliebte Kirmes-Tombola, welche mit vielen kleinen, mehreren größeren und einigen ganz großen Preisen lockt. Mit dieser Tombola, wie auch mit der gesamten Kirmes, sichern alle zusammen das Bestehen des Sportvereins, damit dort auch weiterhin erfolgreich Sport getrieben werden kann.Der FSV Mohlsdorf freut sich auf Ihren Besuch und verspricht vergnügliche und spannende Stunden beim Festgeschehen rund um die Sportstätte Bernd Wezel an der Greizer Straße.Frank Knüpp