Schönbach lockt mit Dorffest

Am 8. und 9. Juli 2017 ist es wieder soweit. Der Dorf- und Feuerwehrverein Schönbach e.V. und die FFw laden herzlich zum diesjährigen Dorffest ein. Für alle Altersgruppen steht auf dem Festplatz neben der Straßenbahn ein buntes Programm bereit.

So startet der Samstag ab 13 Uhr mit einem Zwischenstopp der Oldtimerrallye des MC Greiz. Von 17 bis 19 Uhr findet im Festzelt für die Jüngsten eine Kinderdisko statt. Abends ab

20 Uhr spielt die Band „Memory“ zum Tanz auf. Dazwischen wird die Verlosung des Maibaumes ausgetragen.

Der Sonntag beginnt um 9.15 Uhr mit dem Gottesdienst mit Carsten Weigelt und dem Posaunenchor Zeulenroda im Festzelt. Danach wird zum zünftigen Frühschoppen eingeladen.

Ab 14 Uhr herrscht dann wieder Jubel und Trubel rund um den Festplatz mit historischer Landtechnikausstellung, Handwerkerschau, u.a. mit Sensenlehrer Klaus Hofmann und Maler Torsten Knoll, vielseitige Kinderbeschäftigungsangebote sowie leckeren Speisen und Getränken. Im Festzelt werden die Wisentataler Blasmusikanten aufspielen und für beste Stimmung sorgen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

„Im Dorf- und Feuerwehrverein haben wir mit 40% auf die Einwohnerzahl gerechnet eine gute Quote hinsichtlich ehrenamtlicher Tätigkeit. Seit nunmehr 20 Jahren bilden auch wir eine verlässliche Gemeinschaft, um Traditionen zu pflegen und uns gesellschaftlich zu engagieren. Vor allem aber wollen wir durch die Vereinsarbeit im Ort gute Bedingungen schaffen, damit sich jetzt und in Zukunft Jung und Alt hier wohlfühlen. Dabei dürfen Spaß und Freude nicht zu kurz kommen und deshalb muss man auch ab und zu zünftig feiern“, so Angelika Ose vom Dorf- und Feuerwehrverein zum bevorstehenden Fest.