Schönbacher laden ein zum Schlachtfest

Schöbach – Tradition neu erleben



Der Dorf- und Feuerwehrverein Schönbach e.V. lädt auch in diesem Jahr wieder zum Schlachtfest ein. Zum 3. Mal soll am Samstag, 29. Oktober 2016, ab 17 Uhr, im beheizten Festzelt auf dem Platz neben der Straßenbahn in Ortsmitte die früher bestandene Schlachtfesttradition belebt und erhalten werden. Zu frischer hausschlachtener Wurst und Wellfleisch wird es auch eine zünftige musikalische Umrahmung geben. Und am Freitag, 4. November 2016, ab 17 Uhr, findet im Feuerwehrhaus der Verkauf von frisch geräucherter Wurst statt. Der Erlös kommt dem Verein zugute.



Foto : Ein Familienfoto vom Schlachtfest aus vergangener Zeit.