Selbsthilfegruppe Greiz

Treffen von Morbus Bechterew und Fibromyalgiepatienten

Morbus Bechterew ist eine schmerzhafte Wirbelsäulenerkrankung. Fibromyalgie ist eine Erkrankung die durch chronische Schmerzen in mehreren Körperregionen gekennzeichnet ist. Die meisten der Betroffenen können zwar ihr gewohntes Leben weiterführen, jedoch ist es besonders wichtig, neben regelmäßigen Facharztbesuchen sich täglich sportlich zu betätigen. Um in dieser Situation nicht alleine dazustehen, treffen sich regelmäßig in zahlreichen Städten Deutschlands Bechterew-Selbsthilfegruppen. Seit Anfang des Jahres gibt es nun auch eine Gruppe in Greiz. Wir treffen uns regelmäßig Mittwochs um 15 Uhr in der Physiotherapie Schöndorfer in Greiz. Neben dem unter Anleitung stattfindenden Funktionstraining ist der Erfahrungsaustausch ein wichtiger Bestandteil unserer Gruppe. Wir möchten alle Betroffenen dazu einladen, sich uns anzuschließen und ein wichtiger Teil unserer Gruppe zu werden. Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Telefon 01789333219 oder 03662550414