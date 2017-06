Tag der offenen Tür Bauwagen - Party

Nach vielen Stunden der liebevollen und aufopfernden Gestaltung zweier Bauwagen bzw. Containern, die der Verein "LIKs" aus Hohenleuben für die Jugendlichen bereitgestellt hat, findet nun am 30.06.17 in der Zeit zwischen 17 und 22 Uhr ein Tag der offenen Tür, wozu Sie die Mitglieder des Vereins sowie die Jugendlichen des Bauwagens herzlichst einladen. Gleichzeitig möchten wir uns mit der Veranstaltung bei allen Helfern und Unterstützern bedanken und denjenigen, die das Projekt noch mit "Bauchschmerzen" betrachten, die Chance geben einmal hinter die Kulissen zu schauen und sich umfangreich zu informieren. Bei der Gelegenheit können Sie sich mit einem kühlen Getränk und leckeren Thüringer Rostern gegen einen kleinen Obolus stärken. Für die kleineren gibt es außerdem eine Hüpfburg. Etwas auf die Ohren gibt es am Abend vom "DJ Sanday". Unsere Bauwagen finden Sie auf der Schotterfläche neben dem ehemaligen Betonwerk in Hohenleuben. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.