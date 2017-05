Tag der offenen Tür in Greiz - Feuerwehr stellt sich vor

Technikinteresse zum Tag der offenen Tür der Freiwillige Feuerwehr Greiz



Traditionell findet am zweiten Juniwochenende auf dem Areal der Freiwilligen Feuerwehr in der Weberstraße der Tag der offenen Tür statt.



Hierbei nutzen Ortsfeuerwehr sowie Kinder- und Jugendfeuerwehr die Möglichkeit, ihre Arbeit und Leistungsfähigkeit zu demonstrieren. Den Besuchern werden dabei wechselnde Einsatzübungen mit wertvollen Hinweisen zum Verhalten in Notlagen geboten.



Die Feuerwehrleute bieten dazu zahlreiche Infos rund um den Brandschutz. Kleine Vorführungen am Vormittag geben einen Einblick über die vielfältigen Aufgaben der Freiwillige Feuerwehr Greiz. Eine Fahrzeug- und Geräteschau, eine Fotoausstellung und die Darbietung einer Fettexplosion sollen neue Mitglieder werben.







Außerdem wird es viele weitere Informationen zum Thema Feuerwehr geben und auch für Kinder werden verschiedene Beschäftigungen angeboten wie Rundfahrten mit einen Tanklöschfahrzeug geben. Verteilt über den gesamten Tag wird es regelmäßig wechselnde Vorführungen geben. Auch dieses Jahr wird dabei eine Fettexplosion vorgeführt, die deutlich veranschaulicht, was aus einem kleinen Feuer in der Küche werden kann, wenn man falsch reagiert.



Während der Führungen durch das Gerätehaus bekommen Besucher einen Eindruck davon, was hinter den Kulissen der Freiwillige Feuerwehr Greiz so alles geschieht. Für die kleineren Gäste ist ebenfalls gesorgt, ab 13:30 Uhr ist die Spielstraße der Jugendfeuerwehr geöffnet. Die Kleinsten können ausgelassen auf der Hüpfburg toben oder selbst mal wie ein echter Feuerwehrmann mit dem Strahlrohr an der Löschwand üben.



Für das leibliche Wohl ist auch wieder in diesem Jahr gesorgt. Liebhaber von Süßem können sich an Kaffee und Kuchen erfreuen. Wer es lieber etwas herzhafter mag, hat die Möglichkeit, sich mit etwas vom Grillstand zu stärken.





Von 13:30 bis 17:00 Uhr am 10.06.2017



Details

- Informationen zum vorbeugenden Brandschutz

- Vorführung zur richtigen Bedienung eines Handfeuerlöschers

- Simulation eines Fettbrandes

- Die Rettungsambulanz Greiz stellt sich vor

- Technikschau – Feuerwehr zum Anfassen

- Besuch der ASB-Rettungshundestaffel

- Rundgang durch das Gerätehaus

- Die Jugendfeuerwehr Greiz stellt sich vor

- Spielerische Attraktionen für Kinder

- Feuerwehrquiz – mitmachen & gewinnen

- Rundfahrt mit dem Feuerwehrauto



Information und Technik, Spiel, Spaß und Show.