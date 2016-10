Tagesausflug der Noßwitzer

Nach der Führung und dem anschließenden Kafeetrinken mit frischen Kuchen ging es mit dem Bus weiter nach Saalfeld. Viele interessante Geschichten und Sagen von Feen, aber auch von den Bergarbeitern und der Entstehung der Feengrotten wurden erzählt. Durch lange, schmale und niedrige Tunnelwege führte uns der Weg an einen besonderen Ort unter Tage, wo die Fee der Feengrotten hausen soll. Dort wurde den Reisenden eine faszinierende Lichtershow geboten und so endete auch die Führung im konstant 10 Grad Celsius warmen Höhlensystem.Zum Abschluss dieses erlebnisreichen Tages wurde auf dem Kulmberg zu Abend gegessen. In einer gemütlichen Atmosphäre ließ man den Tag noch einmal Revue passieren. Gestärkt mit vielen Eindrücken eines ereignisreichen Tages kamen die Reisenden wohlbehütet vor 23 Uhr in Noßwitz wieder an.