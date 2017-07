Triebeser Feuerwehr feiert am Wochenende

Zeulenroda-Triebes : Feuerwehr Triebes |

Schon fast eine Tradition ist das Feuerwehrfest in Triebes. Am kommenden Wochenende laden die Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr wieder ein.



Hierbei nutzen Ortsfeuerwehr sowie Kinder- und Jugendfeuerwehr die Möglichkeit, ihre Arbeit und Leistungsfähigkeit zu demonstrieren. Den Besuchern werden dabei wechselnde Einsatzübungen mit wertvollen Hinweisen zum Verhalten in Notlagen geboten.



Am Freitagabend wird das Feuerwehrfest mit einem zünftigen Diskoabend auf dem Innenhof eröffnet. Ab 20 Uhr kann das Tanzbein geschwungen werden zur Musik von DJ Eisi. Er wird wieder für Party-Stimmung sorgen. Da heißt es Partyzone unter freiem Himmel – Musik von 70er, 80er, 90er und das beste von Heute.



Am Samstag ab 14:30 Uhr sind dann alle zum Familiennachmittag eingeladen. Jede Menge Angebote warten auf die jüngsten Besucher. Neben einer großen Hüpfburg steht auch das Feuerwehrauto für Rundfahrten durch die Stadt bereit oder selbst mal wie ein echter Feuerwehrmann mit dem Strahlrohr an der Löschwand üben. Während der Führungen durch das Gerätehaus bekommen Besucher einen Eindruck davon, was hinter den Kulissen der Freiwillige Feuerwehr Zeulenroda so alles geschieht. Ab 19 Uhr sind dann alle eingeladen zum Lampionumzug durch Triebes. Am Abend spielt die Gruppe "Brokat" zum Sommernachtstanz auf und zu später Stunde gibt es wieder eine kleine Überraschung.



Für das leibliche Wohl ist auch wieder in diesem Jahr gesorgt. Liebhaber von Süßem können sich an Kaffee und Kuchen erfreuen. Wer es lieber etwas herzhafter mag, hat die Möglichkeit, sich mit etwas vom Grillstand zu stärken.





Von 20:00 bis 24 Uhr am 28.07.2017

Von 14:30 bis 22 Uhr am 29.07.2017



Information und Technik, Spiel, Spaß und Show