Veranstaltung vom Vdk-Sozialverband, Ortsgruppe Greiz

Ein Vortag von Herrn Gypser.



Vital- und Beauty - Herr Gypser zum Thema "Natur und Gesundheit - Ihre Gesundheit ist mein Anliegen".



Die Veranstaltung finden am 11. 10. 2016 in der

Bäckerei Menz in Greiz, Marinstraße 13 statt. Beginn um 14.00 Uhr.



Wir laden hiermit alle Interessenten ein und freuen uns auf Ihrem Besuch.



Beier,

Vorsitzende des VdK - Sozialverbandes, Ortsgruppe Greiz