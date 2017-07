Viel Volk und prächtige Stimmung beim Reinsdorfer Sommerfest

Der Feuerwehrverein Reinsdorf hatte zum Sommerfest auf den Sportplatz des Greizer Stadtteils eingeladen und alle kamen.

Das Wetter spielte mit, die Stimmung war prächtig und bei bester Laune feierten die Reinsdorfer und hunderte Gäste bis in die späten Nachtstunden des 8. Juli. Als überaus gelungen schätzte auch Matthias Singer das Fest bereits am späten Nachmittag ein. "Es waren sicher noch mehr Gäste hier als im Vorjahr", so der amtierende Wehrleiter. Auch Ortsbürgermeister Michael Hendel war unter dem Feiervolk und lobte den Feuerwehrverein: "Es ist fantastisch, was die Kameradinnen und Kameraden immer wieder auf die Beine stellen!"Hier in der Bildergalerie einige Impressionen.