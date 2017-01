Vorbereitungslehrgang Kreisfischereiverein Saale-Wisenta

An den Wochenenden 4./5. und 11./12. März lädt der Kreisfischereiverein Saale-Wisenta e.V Schleiz zum Vorbereitungslehrgang zum Erwerb des Thüringer Fischereischeines ein. Der Lehrgang findet jeweils in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr in der Schleizer Gaststätte „Kohlrabibar“ statt. Als Lehrmaterial wird das System von „Heintges“ Grundausstattung Fisch verwendet. Die Anmeldungen zum Lehrgang werden über die Internetseite www.kfv-schleiz.de , per E-Mail weber-schleiz@t-online.de oder schriftlich von Ernst Weber 07907 Schleiz, Gartengasse 33 entgegengenommen. Die Prüfung findet am 8. April im Schleizer „Duden Gymnasium“ statt. Anmeldeschluss zum Lehrgang ist der 28. Februar.