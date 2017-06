Wanderparadies Zeulenroda - Thüringer Wandertag 2017

Wer seit langem einen Bogen um die schöne waldeckischen Highlands rund um das Zeulenrodaer Meer macht, um dem Tourismus aus dem Weg zu gehen, der sollte am nächsten Wochenende eine Ausnahme machen. Gerade die Kombination aus wundervoller Landschaft und vielseitiger Gastronomie macht Zeulenroda so lebenswert und in diesen Tagen mehr denn je zu einem Paradies für Wanderer.Die Wanderer sollen den Reichtum der Natur an Arten, Lebensräumen und Landschaften erleben sowie neue Einblicke gewinnen. Wälder, Streuobstwiesen, Quellen, Bäche, Teiche mit Wasservögeln konnte die Wanderfreunde gestern zum Thüringer Wandertages auf gut markierten Wanderwegen von 11 Touren von 5, 6, 8 oder 11 Kilometer länge erwandert werden. Die besonders sportlichen Wanderer konnten bei der 11 Kilometer langen Hüttenwanderung am Zeulenrodaer Meer zusätzlich das blühende Wollgras bestaunen.Ich möchte euch hier ein paar Einblicke in die unglaublich schöne und interessante Ausstellung geben und kann euch nur raten selbst einmal vorbei zu schauen im Thüringer Vogtland Zeulenroda.