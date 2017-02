Was war das für ein Jahr in Noßwitz

Zu seiner Jahreshauptversammlung hatte der Heimat- und Kulturverein Noßwitz gestern in den Gasthof eingeladen. Nach Begrüßung der Teilnehmer durch den Versammlungsleiter Albrecht Rink hatte Kerstin Bräutigam das Wort. In ihrem umfangreichen Jahresbericht schilderte die Vorsitzende einen Abriss vom Jahr 2016. Es waren Aktivitäten, Arbeitseinsätze, Wanderung, und Ausflüge aufgeführt. Hauptaugenmerk waren aber die Vorbereitungen und Ausrichtung der 650 Jahrfeier im Juni. 4 LIve-Kapellen, 1 DJ, die Noßwitzer Chronik, Händler, Handwerker, offene Höfe, Skatturnier, Tänzer, Gockelhähner, ein Pfarrer, alte Traktoren, Sportler, Kinder und ganz viele Besucher waren in 3 Tagen im feiernden Noßwitz dabei. Im weiteren Verlauf des Abends wurde von Mariella Dietzsch die finanzielle Situation mit Ausgaben und Einnahmen berichtet.



Einen breiten Raum während der Versammlung nahm die Aussprache zu den geplanten Aktivitäten des aktuellen Jahres ein. Feste Termine konnten schon beschlossen werden:

17.4. (Ostermontag) Osterwanderung

29.4. Arbeitseinsatz

30.4. Hexenfeuer



2.9. Dorffest auf dem Hutpöhl



Oktober Herbstwanderung

Ende November Tannenbaumanschmücken

Dezember Seniorenweihnachtsfeier