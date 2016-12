Weihnachtsfeier im Tierheim Schleiz

Am 11. Dezember, dem 3. Advents-Sonntag lädt der Tierschutzverein „Oberland“ e.V. ab 13.30 Uhr recht herzlich zur diesjährigen Weihnachtsfeier ins Tierheim Schleiz „Am Sonnenbad“ ein.

Besuchen sie uns und unsere Tiere! Bei der traditionellen großen Tombola gibt es schöne Preise zu gewinnen und für die kleinen Besucher wird der Weihnachtsmann seine Geschenke verteilen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Im Gemeinschaftsraum können die Gäste bei Kaffee, Glühwein und weihnachtlichen Leckereien einen gemütlichen Nachmittag verbringen. Wer es lieber herzhaft mag, kann sich Thüringer Spezialitäten vom Grill schmecken lassen.Im Tierheim wohnen aktuell 25 Hunde, darunter auch Deutsch-Drahthaar-Junghunde und 6 süße Mischlingswelpen, die ab Januar ein liebevolles Zuhause suchen. Auch unsere vielen Katzen wären glücklich, in ein neue Familie aufgenommen zu werden.Der Tierschutzverein „Oberland“ e.V. möchte sich auf diesem Weg bei allen Spendern und Sponsoren – sowie den ehrenamtlichen Helfern, die das Tierheim auch in diesem Jahr wieder tatkräftig unterstützt haben, recht herzlich bedanken. Jede Geld- und Sachspende oder auch die Futterspenden der Bevölkerung in den verschiedenen Einkaufsmärkten des Saale-Orla-Kreises helfen dem Verein, das Tierheim weiter zu erhalten. Ein herzliches Dankeschön soll hierbei auch an alle Tierfreunde gehen, welche eines unserer Tiere bei sich aufgenommen und ihm ein schönes Zuhause gegeben haben.Wir würden uns sehr freuen, recht viele Gäste zu unserer Weihnachtsfeier begrüßen zu dürfen. Auch ihre vierbeinigen Familienmitglieder sind herzlich willkommen. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt ausschließlich unseren Heimtieren zugute.