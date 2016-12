Weihnachtsgeld für die vogtländischen Tafeln statt Weihnachtspost

„Statt zahlreiche Weihnachtsbriefe zu verschicken, haben wir uns in diesem Jahr dazu entschlossen, an die vogtländischen Tafeln Geld zu spenden. Gerade in der Weihnachtszeit ist es uns als Verantwortliche der Bank ein besonderes Anliegen, etwas an die Region zu geben und Menschen zu unterstützen, die Hilfe benötigen, damit jeder ein schönes Fest verbringen kann. Die Tafeln in der Region leisten sehr gute Arbeit und helfen da, wo es am dringesten gebraucht wird“, so Andreas Hostalka, Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland eG zur Spendenübergabe. Jeweils 1.500 Euro gingen an die Tafeln in Plauen, Greiz und Reichenbach.Die Vertreter der sozialen Einrichtungen zeigten sich sichtlich erfreut über den Geldsegen zum Jahresende. Die Genossenschaftsbank unterstützt die Einrichtungen nicht zum ersten Mal. Das Geld für die Spenden stammt aus den Mitteln des Gewinnsparvereins Hessen Thüringen. Aus den Losbeständen der Volksbank Vogtland eG kann jährlich ein entsprechender Betrag an gemeinnützige Vereine und Einrichtungen ausgegeben werden.