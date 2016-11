Winterzeit ist Modellbahnzeit - Modellbahnausstellung in Gera

Da leuchten nicht nur die Kinderaugen. Verzaubert von der Welt der kleinen Eisenbahnen. Vereine zeigten bei der Ausstellung in Gera ihre Schätze.



Auch im diesen Jahr fahren wieder am ersten 1. Adventswochenende ( Samstag den 26. und Sonntag den 27. November ) die kleinen Züge. Veranstaltet wird die große Modellbahnausstellung vom Ostthüringer Modelleisenbahnclub e.V.







Die Ausstellung findet im Kultur- und Kongresszentrum Gera (Schloßstraße 1) statt.



Neben diverser Schauanlagen unterschiedlicher Größen und Spurweiten werden auch Dioramen sowie selbstfahrende Mini-Autos (DC-Cars) zu sehen sein.Der Ostthüringer Modelleisenbahnclub aus Gera zeigt außerdem die ersten Baufortschritte der neunen Modulanlage. Kinder können an beiden Tagen zum Basteln kommen. Weiterhin stehen für die kleinen Besucher kindgerechte Eisenbahnen zum Spielen bereit.



Die Veranstaltung ist an beiden Tagen, jeweils von 10 bis 18 Uhr in Kultur- und Kongresszentrum Gera geöffnet.



Ein besonderer Höhepunkt ist die Anlage „Wahrendorfer Kleinbahn“ vom Modelleisenbahnclub Harzquer- und Brockenbahn Wernigerode e.V..



Am Rande der Ausstellung bieten Fachhändler Produkte rund um das Thema Modellbahn an.





Veranstaltungsort: Kultur- und Kongresszentrum

Straße: Schloßstraße 1

Ort: Gera

Art: Ausstellung

Zeit: 10 bis 18 Uhr